Unter dem Titel „Träume und Schäume vom Rhein“ sind im elften Theatercafé der Burgspiele Altleiningen unterschiedliche Texte von Autoren aus der Pfalz zusammengefasst. Das Publikum wird auf eine Reise durch die Region mitgenommen.

Vier Jahre ist das letzte Theatercafé der Burgspiele Altleiningen inzwischen her. Sechs Jahre sind sogar seit dem letzten vollständig aufgeführten Literaturgenuss bei Kaffee und Kuchen vergangen. Denn 2020 konnten wegen des plötzlich aufgetauchten Coronavirus nur drei der fünf geplanten Vorstellungen zum Thema Essen und Trinken unter dem Motto „Hurtig Kinder, kommt zu Tisch“ über die Bühne gehen. Diesmal werden Texte zu Gehör gebracht, die unter „Träume und Schäume vom Rhein“ zusammengefasst sind.

Den Titel hat das Amateurtheater von der Reisebeschreibung des pfälzischen Pfarrers und Dichters Georg Friedrich Blaul (1809 bis 1863) mit Bildern aus „Rheinbayern und den angrenzenden Ländern“ übernommen. „In dem Buch wird unter anderem Carlsberg erwähnt“, erklärt der Öffentlichkeitsreferent der Burgspieler, Martin Steinmetz.

Autoren der Region

Kyra Schilling, die 2003 erstmals auf der Bühne im Ehrensaal der historischen Festung stand, hatte die Idee, für das elfte Theatercafé Texte von Autoren der Region auszuwählen. „Bei der Recherche, die im Herbst begann, wurden wir überwältigt von der Fülle an Schriftstellern und vor allem auch Schriftstellerinnen aus der Pfalz“, erläutert die Lehrerin. Manche Namen habe sie noch nie gehört, aber feststellen müssen, dass sie ausgezeichnete, zum Teil sehr spezielle oder skurrile Texte zu Papier gebracht haben.

Das älteste Werk unter den 27 Lyrik- und Prosa-Häppchen, Geleitworten, Auszügen aus Briefen oder längeren Schriftstücken stammen aus der Feder des Minnesängers Graf Friedrich II von Leiningen, der 1237 starb. „Damit man das Mittelhochdeutsche versteht, lesen wir erst die Übersetzung in die zeitgenössische Sprache, bevor wir das Original zum Besten geben“, kündigt Schilling an. Ansonsten werde alles – mit Ausnahme von zwei, drei Mundart-Texten – in Hochdeutsch präsentiert. Die jüngste Literatur wurde von noch lebenden Zeitgenossen verfasst, darunter so berühmte Namen wie Rafik Schami und Christian Habekost, aber auch eher weniger bekannte wie Monika Beckerle. „Der Rote Faden ist – in Anlehnung an das titelgebende Buch – eine Reise durch die Pfalz, bei der wir in den Wohnorten der Autoren Station machen“, sagt Steinmetz.

Johann Christian Herrmanns Musik

Für die Musik, die die Lesungen umrahmt, wurden unter anderem kleine Stücke arrangiert, die Johann Christian Herrmann (1751 bis 1825) komponiert hat. Er war Organist an den Stumm-Orgeln in Flonheim, Idstein sowie in der Martinskirche in Grünstadt. Die Tonschöpfungen wurden so umgearbeitet, dass sie von einem Quartett aus Klarinette und Querflöte, Akkordeon und Arpeggione gespielt werden können. Bo Wiget, Cellist und Komponist aus der Schweiz, hat laut Steinmetz einen Kanon aus einem Text von Monika Rinck erstellt. Die aus Zweibrücken stammende Professorin gehört auch zu den Autoren, deren Werke im Café zu hören sind.

Von einzelnen Lyrikern werden mehrere Gedichte rezitiert. Insgesamt umfasst das rund anderthalbstündige Programm 27 literarische Häppchen von 16 Autoren – von wenigen Zeilen bis zu Abschnitten, deren Vortrag rund zehn Minuten dauert. Sechs Personen wird das Publikum auf der schlicht gehaltenen Bühne zu sehen bekommen, „aber hinter den Kulissen sind 32 Leute beschäftigt, vor allem mit Kaffee und Kuchen“, erläutert Steinmetz. Seitdem die Kooperation mit der Jugendherberge nicht mehr klappt, wird für das 2009 gestartete Theatercafé bei der Grünstadter Bäckerei Spangenberger eingekauft. Damit die Besucher sich in Ruhe mit allem versorgen können, ist schon eine Stunde vor Beginn der Vorstellung Einlass. Im Ticketpreis ist der Verzehr inkludiert.

Info

Das Theatercafé „Träume und Schäume vom Rhein“ findet statt an den Sonntagen, 3. und 10. März, sowie am Wochenende, 16. und 17. März, immer ab 17 Uhr, Einlass ist um 16 Uhr. Die Tickets für 15 Euro sind erhältlich auf der Burg (montags und dienstags, jeweils von 17 bis 19 Uhr, Telefon 06356 8800), bei der Buchhandlung Frank in Grünstadt oder bei www.ticket-regional.de. Näheres auf der Website burgspiele-altleiningen.de.