Das Burgsommer-Konzert mit der Band The Sweet am kommenden Freitag, 12. August, 20 Uhr, findet jetzt doch vor historischer Kulisse in Neuleiningen statt. Ursprünglich sollte für die letzten beiden Auftritte der Kulturreihe in diesem Jahr auf dem hinteren Rasenplatz des Sportvereins Obersülzen eine Bühne aufgebaut werden. Nachdem jedoch das für Samstag geplante Cosmic-Castle-Mini-Festival aufgrund zu schwacher Kartenvorverkaufszahlen abgesagt worden war, hätte sich das aufwendige Installieren der Technik für nur einen Gig kaum gelohnt. „Zudem bringt die Organisation eines einzelnen Konzerts auf einer Fläche, die man noch nie zuvor bespielt hat, verschiedene neue Herausforderungen mit sich“, erläutert Johannes Nippgen, der zusammen mit Rainer Klundt das weit über die Region hinaus bekannte Open-Air-Festival in Neuleiningen auf die Beine stellt. Viele Leute seien auch sehr enttäuscht gewesen, als es hieß, The Sweet würden nicht in der alten Festung auftreten. Insofern sei es zweifelhaft gewesen, ob deutlich mehr Besucher gekommen wären als 1400, die auch im Burghof Platz finden. „Und Corona ist trotz hoher Fallzahlen kein Problem, wir benötigen den Mehrplatz auf dem Fußballplatz nicht mehr“, sagt der Winzer. Auf Bitten der Veranstalter habe die Ortsgemeinde Neuleiningen dann ein neuntes Konzert zugelassen, obwohl vertraglich nur acht gestattet waren. Somit war der Weg zurück zur Burg geebnet“, so Nippgen. Mit dem Vorstand des SVO, der sich durch das besondere Event ein paar Einnahmen für die Vereinskasse erhoffte, habe man sich gütlich geeinigt. Für die Show der britischen Rockgruppe sind noch Restkarten für jeweils 40 Euro verfügbar.