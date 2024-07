Diese Entscheidung war eine Reaktion auf den russischen Angriffskrieg: Feuerwehrhäuser im Leiningerland sollten bei Energie-Knappheit zu Versorgungsinseln werden, dafür Notstrom-Anlagen haben. In Carlsberg steht so ein Apparat nun herum – notdürftig abgedeckt und nicht angeschlossen. Wehrführer Sven Rinner moniert: „Das 45.000 Euro teure Gerät müsste drinnen, vor Wetter und Diebstahl sicher, untergebracht sein.“ Welche Erklärung der Verbandsgemeinde-Bürgermeister für die Situation liefert und wie es in den anderen Orten aussieht, steht im ausführlichen Artikel.