In der dritten Runde des Verbandspokals ist Landesligist TuS Altleiningen am Sonntag der eigenen Favoritenrolle gerechnet geworden: Mit 1:0 hat die Wolter-Elf den Bezirksligisten VfL Gundersheim besiegt und ist in die nächste Runde eingezogen. Zwei Verletzte trüben kurz vor dem Ligastart jedoch das Weiterkommen.

„Es war das zu erwartende schwere Spiel, aber wir mussten für den Sieg heute teuer bezahlen“, sagt TuS-Trainer Michael Wolter. Mit Henrik Weisenborn und Luis McColgan muss der TuS verletzungsbedingt