Die Schlagzahl wird erhöht: Ab Dienstag können sich Menschen in der Mehrzweckhalle in Kerzenheim täglich auf das Corona-Virus testen lassen. Das hat Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt (CDU) mitgeteilt. Getestet wird jetzt von Montag bis Freitag. Und zwar wie folgt: am Montag, Mittwoch und Freitag von 17.30 Uhr mit vorheriger Anmeldung, dienstags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr ohne Anmeldung. In der ersten Woche nachdem das Testzentrum an den Start gegangen ist, gab es 69 Tests, die alle negativ ausgefallen sind, wie Schmitt bestätigte. Auch am Montag waren die Kontingente ausgeschöpft. „Wir können täglich eigentlich maximal 20 Tests durchführen, die Nachfrage ist aber größer, das zeigen die Zahlen“, so die Ortsbürgermeisterin. Anmeldung zum Test: Testzentrum Kerzenheim, Telefon 06351/6852. Kontakt dort ist Hildegard Krehbühl, die die Termine für Montag, Mittwoch und Freitag vergibt. Am Dienstag und Donnerstag wird ohne Anmeldung getestet.