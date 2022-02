FRANKENTHAL. Beim starken Bezirksligisten VfR Frankenthal hat Fußball-Landesligist VfR Grünstadt im dritten Vorbereitungstreffen am Mittwochabend klar mit 4:0 (2:0) gewonnen. Das nächste Testspiel ist am Samstag. Sorgen macht die lange Verletztenliste.

Im Ostparkstadion setzten die Gäste die Platzherren mächtig unter Druck. Nach einigen gelungenen Spielzügen mit durchdachten Kombinationen gelang dem Landesligisten durch den wieder überall zu findenden Mittelfeldakteur Nico Scherer die längst fällige Führung (30.).

Der an diesem Tag nicht zu haltende Armin Hazbija Mujevic sprintete aus der eigenen Hälfte nach vorn, zog nach innen und spielte den Ball präzise auf die linke Seite zu Scherer. Der klassische „Achter“ ließ zunächst zwei Verteidiger aussteigen und donnerte das Leder in die Maschen. Mujevic (41.) und zweimal Marco Sorg (67. und 74.) sorgten für die weiteren Tore.

Das vierte Testspiel des VfR steht am Samstag (16 Uhr) bei Verbandsligist SV Morlautern an. Beim unangefochtenen Tabellenführer der Verbandsliga Südwest fehlen Trainer Rutz gleich mehrere Stammspieler. Die Defensivspezialisten Marcel Czekalla und Mor Horvath (beide Muskelfaserriss), Mittelfeldakteur Christopher Lampert (Knieverletzung) und die erkrankten Florian Frank, Leon Heidenmann und Ersatztorwart Marco Knell. Der zweite Ersatzkeeper Mteh King, der vom VfR Frankenthal verpflichtet wurde, fällt ebenfalls aus. Der 19-Jährige laboriert an einer Fingerverletzung.