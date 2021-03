Im Projekt „Testen für alle“ besucht Andreas Blatner aus Mertesheim mit seinem Coronamobil seit dem 15. März Gemeinden des Leiningerlands und bietet kostenlose Schnelltests an. 1175 Menschen haben das Angebot schon angenommen. Das Grünstadter Testzentrum haben 220 Bürger besucht. Dabei fielen insgesamt acht Testergebnisse positiv aus.

Jeder Mensch, der in Deutschland wohnt, oder sich gewöhnlich hier aufhält, hat einen Anspruch auf einen Antigen-Corona-Schnelltest in der Woche – darauf weist die Verbandsgemeindeverwaltung in einem aktuellen Schreiben hin. Die Tests im Leiningerland seien frei zugänglich und kostenlos. Wer sie nutzen will, braucht keinen Termin zu vereinbaren, muss allerdings ein Ausweisdokument mitbringen und darf keine Krankheitssymptome wie Husten, Halsschmerzen oder Schnupfen haben.

Wer Symptome aufweist, ist beim Coronamobil an der falschen Adresse, denn hier geht es um Testungen, die unerkannte Erkrankungen aufdecken und Personen, die Gewissheit haben wollen, die gewünschte Sicherheit geben sollen. Menschen mit Symptomen wenden sich stattdessen direkt an ihren Hausarzt oder kontaktieren den ärztlichen Notdienst unter Telefon 116117.

Vor Ort – also an den Teststellen in den Gemeinden – müssen die Corona-Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Das heißt, dass vor und im Gebäude sowie in den Warteschlangen eine Maskenpflicht gilt. Das Testergebnis liegt laut Verwaltung innerhalb von 15 bis 20 Minuten vor. Getestete erhalten eine Negativ- oder Positiv-Bescheinigung. Wer positiv getestet wurde, wird dem Gesundheitsamt gemeldet. Für die kommenden Wochen hat das Coronamobil folgenden Fahrplan:

Bockenheim, Montag 12., 19. und 26. April, 14 bis 18 Uhr, Festplatz, Weinstraße

Carlsberg, Samstag 3., 10., 17. und 24. April, 13 bis 16 Uhr, Leißlinger Platz, Gartenstraße

Dirmstein, Donnerstag, 1., 8., 15., 22. und 29. April, 14 bis 18 Uhr, Schlossplatz, Marktstraße

Gerolsheim, Freitag 9., 16., 23. und 30. April, 14 bis 18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, An der Weet

Hettenleidelheim, Samstag, 3., 10., 17. und 24. April, 9 bis 12 Uhr, Festhalle Gut-Heil, Turnhallenstraße 2 b

Kirchheim, Mittwoch, 7., 14., 21. und 28. April, 14 bis 18 Uhr, Apotheke, Bissersheimer Straße

Obrigheim, Dienstag 6., 13., 20. und 27. April, 14 bis 18 Uhr, Bürgerhaus, Hauptstraße 91

Grünstadt, Ostersonntag, 4. April, 8 bis 10 Uhr, Luitpoldplatz in Grünstadt.