Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 25. September beginnt die Saison in der Zweiten Bundesliga der Kunstturner. Zuvor will die TSG Grünstadt ausloten, wo die Athleten leistungsmäßig stehen. Dafür reist am Samstag mit dem Erstligisten Eintracht Frankfurt ein alter Bekannter in die Pfalz.

„Mal abklopfen, wie der Leistungsstand ist“, so fasst Steffen Fröhlich, einer der beiden Teammanager der TSG Grünstadt, zusammen, worum es am Samstag geht. Dennoch bekommen