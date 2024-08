Zwei Stunden lang hat die Polizei am Donnerstag ab 12.30 Uhr an zwei Standorten in Grünstadt die Geschwindigkeit des Verkehrs kontrolliert.

In der Wormser Straße erwischten die Beamten während ihres Überwachungs-Einsatzes nur einen Autofahrer, der zu schnell war: Bei erlaubten 50 Stundenkilometern fuhr er 65. In einem Tempo-70-Abschnitt der B271 bei Asselheim waren es fünf Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit, das schnellste fuhr 94 Stundenkilometer. Dessen Fahrer wird 100 Euro Bußgeld bezahlen müssen, und er bekommt einem Punkt im Flensburg-Register.