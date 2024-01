31 Autos mit überhöhter Geschwindigkeit: Das ist die Bilanz der jüngsten Kontrolle eines Geschwindigkeitsmesstrupps der Zentralen Verkehrsdienste der Polizei auf der L520, die von der Autobahnausfahrt Wattenheim aus in Richtung Carlsberg führt. Am vergangenen Mittwoch hatten sich die Überwacher in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr im Bereich der Einmündung zur K32 (Hetschmühle) postiert. Ihrer mittlerweile vorgelegten Auswertung ist zu entnehmen: 31 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde. Der Schnellste war mit Tempo 105 unterwegs.