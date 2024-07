Weil sich Anwohner über Tempoverstöße beschwert hatten, hat die Polizei am Montag ab 10 Uhr knapp zwei Stunden lang mit der Laserpistole den Verkehr in der Grünstadter Schlachthofstraße kontrolliert. Die Ausbeute in dem Tempo-30-Abschnitt blieb allerdings überschaubar: Die Beamten haben nur drei Fahrer ertappt, die zu schnell waren. Höchste gemessene Geschwindigkeit: 41 Stundenkilometer. Außerdem ahndeten die Kontrolleure zwei weitere Verstöße gegen die Verkehrsregeln: Ein Autofahrer war nicht angeschnallt, ein weiterer benutzte hinterm Steuer sein Handy.