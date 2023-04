Mit 79 km/h rauschte ein Fahrer am Dienstag durch die Wormser Straße in Obrigheim-Neuoffstein. Erlaubt sind auf der Strecke 50 km/h. Die Polizeibeamten kontrollierten in der Zeit zwischen zwölf und 14 Uhr und stellten dabei 25 Geschwindigkeitsverstöße fest. Bei einer Kontrolle in der Kindenheimer Hauptstraße, die ebenfalls am Dienstag stattfand, wurden in der Zeit zwischen 15.30 und 17 Uhr sechs Fahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Der Schnellste fuhr 52 km/h, erlaubt sind an der Stelle 30 km/h. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor.