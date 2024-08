In der Grünstadter Kernstadt und in Sausenheim stehen die Tempo-30-Schilder an den Durchgangsstraßen schon, in Asselheim hingegen fehlen sie noch. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) erklärt, warum das so ist.

Dass es nun doch so schnell ging, hat sogar die Polizei überrascht: Seit Ende vergangener Woche gilt auf den meisten Abschnitten der Durchgangsstraßen in der Grünstadter Kernstadt sowie in Sausenheim Tempo 30.