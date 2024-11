Die Grünstadter SPD setzt sich für noch mehr Tempo-30-Abschnitte auf den Durchgangsstraßen im Stadtgebiet ein. Seit Sommer gilt so eine Geschwindigkeitsbegrenzung schon für viele Teilstücke, weil einem Gutachten zufolge dort der Verkehrslärm für die Anwohner bislang zu laut war. Allerdings gibt es Bereiche, in denen die Belastung als nicht ganz so hoch gilt. Dort darf weiter mit 50 Stundenkilometern gefahren werden. Die Genossen meinen: Geänderte Vorschriften könnten Argumente liefern, um die Autos und Lastwagen in diesen Sektoren ebenfalls zu bremsen. Also soll die Verwaltung darauf verpflichtet werden, die Regeln erneut zu durchforsten. Früheren Angaben aus dem Rathaus zufolge hat die Stadt solche Vorstöße bereits unternommen, ist aber beim Landesbetrieb Mobilität damit abgeblitzt.