Die Arbeiten an der Straßenkreuzung Albsheimer Hauptstraße/Heidesheimer Straße in Obrigheim sollen bis kommenden Dienstag abgeschlossen sein. Das hat die Telekom jetzt auf Anfrage mitgeteilt. Der Gehweg ist schon seit längerer Zeit geöffnet. Ein Kabel war durch eindringendes Wasser beschädigt worden, allerdings konnte für das betroffene Kabel eine bisher verwendete Brückenaufhängung nicht mehr genutzt werden. Deswegen musste die Führung dieses Kabels komplett umgeplant werden. Bereits vergangene Woche sollte die Dauerbaustelle der Telekom verschlossen werden. Jedoch „konnten die Arbeiten leider noch nicht abgeschlossen werden“, teilte die Telekom mit. In Obrigheim haben ältere Kundinnen, die sich an die RHEINPFALZ gewandt haben, aufgrund der Störung weiterhin Probleme mit ihren Telefon-Anschlüssen. Die Telekom hat den betroffenen Kunden angeboten, ihre Telefon-Anschlüsse auf ein Mobilfunkgerät umzuschalten. Allerdings fällt vielen älteren Menschen der Umstieg auf ein mobiles Endgerät schwer.