Betrüger haben am Freitag telefonisch ihr Glück bei zwei Personen im Leiningerland versucht, die jedoch umsichtig handelten und dadurch nicht geschädigt wurden. Laut Bericht gaben sich die Anrufer in beiden Fällen als Polizeibeamte aus. Sie meldeten sich im Festnetz und stellten Fragen zu Wertgegenständen in den Häusern der Betroffenen. Sowohl die 74-jährige Frau als auch der 64-jährige Mann am anderen Ende der Leitung begriffen jedoch sofort, dass es sich um Betrugsversuche handelte, und beendeten umgehend das Gespräch. Die Polizei warnt dringend davor, am Telefon persönliche Angaben zu machen oder ohne vorherige Plausibilitätsprüfung auf schriftliche oder telefonische Bitten Überweisungen vorzunehmen.