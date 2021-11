Es ist so weit: Montagmorgen zwischen 5 und 6 Uhr soll die derzeitige Sperrung der Obersülzer Straße aufgehoben werden, der Abschnitt zwischen der Obersülzer Brücke und dem neuen Kreisel ist dann wieder befahrbar. Die Arbeiten an der Straße waren schon diese Woche abgeschlossen, allerdings hatte es bei den Pflasterarbeiten für den Gehsteig Verzögerungen gegeben, wie auf der Baustelle zu erfahren war. Trotzdem ist die Strecke früher offen als geplant: Ursprünglich war der Landesbetrieb Mobilität von einer Öffnung an Weihnachten ausgegangen. Allerdings gibt es von Montag an Sperrungen an anderen Stellen in der Stadt: So soll nächste Woche mit dem Ausbau der Strecke zwischen dem neuen Kreisel und der Einmündung zur Max-Planck-Straße begonnen werden, dafür wird dieser Abschnitt der Obersülzer Straße voll gesperrt. Die Hoffnung der Bauleute war, dass er vor Weihnachten fertig wird – ob es dazu kommt ist derzeit auch aufgrund des Wetters ungewiss. Darüber hinaus ist die Schlachthofstraße in Höhe Bahnübergang (Hausnummer 2 a und 2 b) von Montag bis zum 7. Dezember wegen dringender Hausanschlussarbeiten voll gesperrt, wie die Stadt mitteilt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.