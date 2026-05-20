Vor einigen Tagen kam bei manchen Asselheimern auf einmal kein Wasser mehr aus dem Hahn. Nun haben die Stadtwerke erläutert, wer daran schuld war.

Mysteriöses haben Asselheimer erlebt, als sie am Mittwochmorgen voriger Woche ihre Wasserhähne aufdrehten: Bei manchen Betroffenen kam nur noch ein Rinnsal aus der Leitung, bei anderen gar nichts mehr. In den Folgestunden kehrte das Wasser dann nach und nach mit gewohntem Druck zurück. Doch eine Erklärung für den Vorfall blieben die Grünstadter Stadtwerke zunächst schuldig. Nun aber hat ihr Technik-Chef Steffen Albert doch noch erläutert, was da los war.

Ohne Verbindung zum Hochbehälter

Betroffen war demnach vor allem die Auwegsiedlung, die etwas anders versorgt wird als das übrige Stadtwerke-Gebiet in Grünstadt und Teilen der Verbandsgemeinde Leiningerland. Für alle Haushalte gilt: Das Wasser kommt aus etwa 300 Meter tiefen Brunnen und wird im Wasserwerk bei Asselheim aufbereitet. Anschließend wird es in einen Hochbehälter gepumpt, von dem aus es dann ganz von selbst in die Leitungen strömt. Für manche Zonen Asselheims hingegen entfällt der Umweg über das Reservoir.

Mit einem Kollegen im Grünstadter Wasserwerk: Stadtwerke-Technikchef Steffen Albert (rechts). Archivfoto: Christoph Hämmelmann

Weil ihre Leitung direkt ans Wasserwerk angeschlossen ist, sind sie auf eine eigene Pumpe angewiesen. Die, berichtet Albert, sollten externe Techniker am Mittwoch vergangener Woche einer Wartung unterziehen. Und dabei haben sie offenbar einen Fehler gemacht: Die Software war auf einmal falsch programmiert, die Anlage damit außer Gefecht gesetzt. Diese Panne ließ sich dem Stadtwerke-Geschäftsführer zufolge zwar schnell beheben, doch ihre Folgen waren noch ein paar Stunden lang spürbar.

Umbau ohnehin geplant

Denn wenn der Wasserstrom versiegt war, könne der Druck erst nach und nach wieder aufgebaut werden: „Die Rohre müssen dann erst einmal entlüftet werden.“ Längerfristig werde die Extra-Pumpe aber ohnehin überflüssig, weil auch die Auwegsiedlung an den Hochbehälter angeschlossen werden soll.