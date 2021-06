In der Bahnhofstraße in Eisenberg hat am Sonntagabend gegen 21 Uhr eine rund 30 Quadratmeter große Fläche am Rand einer Schrebergartenanlage gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Es gab keine Verletzten. Laut VG-Wehrleiter Michael Partsch fanden die Einsatzkräfte in dem mit hohen Bäumen bewachsenen Gestrüpp allerhand Unrat vor. Unter anderem waren alte Fässer, Autoreifen, viele Holzpaletten und Spraydosen dort zu finden, von denen während der zwei Stunden dauernden Löscharbeiten auch einige explodierten. Ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Lagerhalle konnte vermieden werden. Im Einsatz gewesen waren sieben Fahrzeuge der Feuerwehr und 31 Wehrleute. Wer Hinweise zur Entstehung des Feuers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06352 911-2700 zu melden.