Mit 15 Gold-, 23 Silber- und elf Bronzemedaillen kehrte das Team Pfalz von den German Open des Verbands Wako (World Association of Kickboxing Organizations) in Lünen zurück. Ein Neuling aus Grünstadt siegte sogar.

Das Martial Arts (MA) Sportscenter Grünstadt und das Kickboxteam Kirchheimbolanden waren als Team Pfalz am Start. „Mit dieser Ausbeute waren wir hinter dem Team Wako Deutschland, dem Nationalteam, in dem aber auch Sportler von uns vertreten waren, die erfolgreichste Mannschaft“, sagte Marcel Ritter, Leiter des Sportscenters in Grünstadt, stolz. „Alle haben super gekämpft. Wir sind mit der Leistung unserer Athleten sehr zufrieden“, sagte Ritter auch im Namen von Sven Mager, Leiter des Kickboxteams Kibo. Die beiden Studios stellten rund ein Drittel der 330 Athleten, die in Lünen angetreten waren. Etwa 60 Starts absolvierten die Pfälzer. Die Platzierungen gehen in die Wertung ein, um sich für internationale Einsätze zu qualifizieren.

Wilhelm siegt

Als besonders erfreulich bezeichnete es Ritter, dass aus dem Team der beiden Kampfschulen viele Sportler zum ersten Mal an einem solchen Turnier teilgenommen und gleich hervorragende Leistungen abgeliefert hätten. Einer von diesen erfolgreichen Neueinsteigern ist Max Wilhelm aus Grünstadt, der im Pointfighting Beginner (bis 32 Kilogramm Körpergewicht) siegte. Für ihn war es erst die zweite Turnierteilnahme überhaupt. „Einen wahnsinnig guten Kampf“ habe Andreas Atiq, ebenfalls aus Grünstadt, abgeliefert, der in der Disziplin „Kick Light“ (Leichtkontakt) bei den Junioren Platz zwei belegt habe, schwärmte Ritter. In der Disziplin Leichtkontakt werden die Bewegungen laut Regelwerk der Wako „mit gut kontrollierten Techniken“ ausgeführt.

Quentin Marx aus Dirmstein, der im vergangenen Jahr in Jesolo in Italien Weltmeister geworden war, dominierte seine Klassen im Pointfighting (bis und über 69 Kilogramm), in denen er jeweils siegte. Ebenfalls zwei erste Plätze belegten Michael Rodach aus Weisenheim am Sand (bis 47, bis 42 Kilogramm) und Celine Brzenk aus Tiefenthal (bis 30, bis 33 kg). Leo Meng kämpfte sich in der Klasse bis 74 Kilogramm auf Rang eins.

Vom Kickboxteam Kirchheim-Bolanden gewann Kiara Mager bei den Frauen bis 60 Kilogramm Körpergewicht. Ebenfalls ganz oben auf dem Treppchen standen Fynn Mager bei den Junioren (bis 84 und bis 89 Kilogramm) und Roland Viczian (bis 63 Kilogramm).

Die nächste Herausforderung steht für das Team Pfalz bereits am 17. März an: Rund 20 Athleten starten dann laut Marcel Ritter beim Worldcup der Wako in Innsbruck in Österreich.