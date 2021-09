Zu einem schweren Unfall zwischen einem Taxi und einem Motorrad ist es am Dienstag gegen 15.15 Uhr auf der Weinstraße Süd gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Taxifahrer in die Weisenheimer Straße einbiegen und übersah dabei ein Motorrad im Gegenverkehr. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der 28-jährige Motorradfahrer und dessen 29-jährige Beifahrerin Knochenbrüche zu. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Am PKW und dem Motorrad entstanden Schäden in Höhe von knapp 20.000 Euro.