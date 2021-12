Mertesheim. Von den etwa 10.000 Autos und Lkw, die jeden Tag im Eistal durch Mertesheim fahren, „waren ungefähr 90 Prozent schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer“, begründete Mertesheims Ortsbürgermeister Kurt Waßner eine vom Gemeinderat beschlossene Investition: Für bis zu 6000 Euro sollen im kommenden Jahr an den Mertesheimer Ortseingängen Tempotafeln aufgestellt werden.

„Wir als Ortsgemeinde wollen wenigstens alle uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausschöpfen, um in der Ortsdurchfahrt das Einhalten des Tempolimits durchzusetzen“, betonte Kurt Waßner in der jüngsten Ratssitzung. Für eventuelle bauliche Veränderungen zur Verkehrsberuhigung der L 375 sei zwar allein der Landesbetrieb Mobilität zuständig, mit den Tafeln gebe es für die Gemeinde aber auch eine Möglichkeit, auf die Autofahrer einzuwirken. Die Kommune werde die Anzeigen, auf denen nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch ein entsprechender Smiley zu sehen sind, nahe der Ortsschilder aufstellen. Genau so halte es auch schon die Nachbargemeinde Ebertsheim für Durchfahrende aus Richtung Eisenberg auf der Eistalstraße „und hat gute Erfahrungen damit gemacht“, erklärte Waßner.

Zur kommenden Gemeinderatssitzung soll der Ortschef nun einige entsprechende Angebote einholen, damit das Gremium für seine Kaufentscheidung eine gewisse Auswahl hat. Im Haushalt der Ortsgemeinde sind für zwei Hinweistafeln 6000 Euro veranschlagt.