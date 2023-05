Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Obwohl Corona auch den Lesesommer, der seit 2008 unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur stattfindet, in diesem Jahr beeinträchtigt hat, fand er in zahlreichen Bibliotheken statt. Vom 23. Juni bis 22. August konnten Sechs- bis Sechzehnjährige in Büchern schmökern, was das Zeug hält – und das haben sie auch getan.

In der Stadtbücherei Grünstadt hatten sich 242 Kinder für den Lesesommer angemeldet, und damit rund 50 weniger als im vergangenen Jahr. „Wir führen die verminderte