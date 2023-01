Auch wenn vielleicht wegen der fehlenden Wahrzeichen auf dem Luftbild zuletzt „nur“ 28 RHEINPFALZ-Leser bei Kleinkarlbach mitgemacht haben – wir müssen beim heutigen Rätsel wieder auf das Wahrzeichen des gesuchten Dorfes verzichten. Die Lösung wäre ansonsten viel zu einfach.

Schließlich wird das eindeutige Erkennungsmerkmal täglich von tausenden Autofahrern gesehen, wenn sie durch die Ortschaft fahren. Selbst von weitem ist das steinerne Wahrzeichen des Dorfes noch gut zu sehen. Also haben wir es auf dem von unserem Fotografen Helmut Dell aus dem Flugzeug heraus geschossenen Luftbild abgeschnitten. Allerdings dürfte es auch so nicht allzu schwer zu werden, schließlich sind auf dem Ausschnitt des Luftbildes andere Identifizierungsmöglichkeiten zu finden. Und wer die seit drei Jahren laufende Serie „Unsere Heimat von oben“ verfolgt, weiß auch, dass inzwischen fast alle Gemeinden dran waren, für die die Lokalredaktion Grünstadt (im Leiningerland und in Teilen des Donnersbergkreises) zuständig ist. Zudem müsste der Hinweis auf dieses einmalige Wahrzeichen eigentlich schon Rätseltipp genug sein, um mit der richtigen Lösung an der Auslosung der Dubbe-Kaffeetasse der RHEINPFALZ teilzunehmen. Voraussetzung ist natürlich, dass man die richtige Lösung per E-Mail an uns schickt.

Selbstverständlich sind wir wieder dankbar für alles Wissenswerte rund um das gesuchte Dorf, gerne auch Anekdoten und Berichte über persönliche Erlebnisse. Nicht zu vergessen der pfälzische Uznamen für die Einwohner der gesuchten Ortschaft, inklusive der Erklärung seiner Herkunft. Zudem freuen wir uns – und sicherlich auch viele Leser – über alte Fotos aus dem Dorf. Schließlich wollen wir eine Auswahl der Texte und Bilder mit der Auflösung des 30. Luftbildrätsels veröffentlichen. Dann wird das unverwechselbare Wahrzeichen auf dem Luftbild nicht abgeschnitten.

Lösungsweg

Wer die Ansiedlung auf dem obigen Luftbild erkannt hat, kann uns seine Lösung unter dem Stichwort „Unsere Heimat von oben“ per E-Mail unter gewinnspiel-gru@rheinpfalz.de zukommen lassen. Einsendeschluss ist Montag, 6. Februar, 10 Uhr. Wir freuen uns auch über alles Interessante, was unsere Leser über das zu erratende Fleckchen Heimaterde zu berichten haben. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir eine RHEINPFALZ-Dubbe-Kaffeetasse.