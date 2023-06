Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was tun, wenn der Garten voller Astern steht, man aber lieber Lavendel hätte? Oder wenn der Waldmeister außer Kontrolle geraten ist, man es aber nicht übers Herz bringt, ihn im Kompost zu entsorgen? Britta Bachmann aus Kerzenheim hat dazu eine Idee: Sie bietet am Samstag eine Pflanzentauschbörse im heimischen Innenhof an.

Das Problem dürfte vielen Hobbygärtnern bekannt sein: Wer einen grünen Daumen hat und seine Rabatten gern mit allerlei langlebigen Stauden verziert, kann den Pflänzlein quasi