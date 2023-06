Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter Bäumen statt unterm Kirchendach, am Eckbach statt am Taufbecken, in Jeans statt im Taufkleidchen: Zum großen Tauffest der drei evangelische Kirchengemeinden auf der Ochsenwiese in Kleinkarlbach waren 22 am Samstag Jungen und Mädchen angemeldet. Die Geistlichen zeigten sich aber auch offen für Spontan-Kandidaten.

„22 Jungen und Mädchen zwischen einem und zwölf Jahren sind angemeldet“, sagt Traude Prün. Die Pfarrerin aus Grünstadt steht mit ihren Kollegen Andreas Funke und