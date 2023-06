Vielerorts werden am kommenden Sonntag, 25. Juni, Tauffeste veranstaltet. Auch die protestantische Kirchengemeinde Wattenheim-Hettenleidelheim-Tiefenthal lädt zu so einer besonderen Feier ein. „Bei uns werden neun Kinder aus sieben Familien getauft“, informiert Pfarrerin Monica Minor. Der von einer Liveband begleitete Gottesdienst am See des Fischervereins Forelle gegenüber der Erlebnislandschaft Erdekaut beginnt um 11 Uhr. Anschließend wird gemeinsam gegrillt und für die Kinder werden Wasserspiele angeboten.