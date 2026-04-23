Die eingewanderte Ameisenart breitet sich im Raum Grünstadt aus. Welche Mittel es gegen die Insekten gibt und warum die Zeit gerade besonders drängt.

Was ist Tapinoma magnum und warum gibt es mit ihr so große Probleme?

Tapinoma magnum ist eine aus Südeuropa eingeschleppte Ameisenart, die sich äußerlich kaum von einheimischen Verwandten unterscheidet. Allerdings verbinden die Zuwanderer ihre Nester über ganze Straßenzüge hinweg zu riesigen Kolonien mit mehreren Königinnen. Sie sind daher nur schwer zu bekämpfen. Dabei kann vor allem Wühlarbeit im Untergrund verheerende Folgen haben: Die Insekten haben schon Gehwege absacken lassen und Stromleitungen beschädigt.

Wo im Leiningerland hat sich die Problem-Ameise schon ausgebreitet?

Im vergangenen Jahr kam ein erster Tapinoma-magnum-Alarm aus Dirmstein. Mittlerweile gehen auch die Ortsgemeinde Bissersheim und die Stadt Grünstadt davon aus, dass Flächen in ihrem Gebiet befallen sind. In beiden Fällen hatten Anwohner bereits in den Vorjahren über eine Ameisenplage geklagt. Die eingewanderte Art scheint sich dort also schon länger breitgemacht zu haben – was den Verdacht nährt, dass sie bislang unerkannt auch durch andere Orte der Region krabbelt.

Befall in Bissersheim: Ameisen krabbeln auf eine mit Gegenmittel bestreute Gartenmauer. Foto: Christoph Hämmelmann

Wie lässt sich Tapinoma magnum von anderen Ameisen unterscheiden?

Als Kennzeichen der zwei bis 3,5 Millimeter großen Tiere gilt eine kleine Kerbe am Kopf, doch die tritt so ähnlich auch bei anderen Arten auf. Letzte Sicherheit bringt nach Angaben der Bad Dürkheimer Kreisverwaltung daher nur eine DNA-Analyse. Allerdings gibt es weitere Indizien, die einen Tapinoma-magnum-Verdacht untermauern können: Die Einwanderer-Völker legen besonders breite, oft mehrspurige Ameisenstraßen an. Außerdem treten sie in Massen zum geballten Gegengriff an, wenn sie sich attackiert fühlen. Und wenn man sie zerdrückt, hinterlassen sie einen speziellen Geruch. Manche Menschen erinnert er an ranzige Butter, andere an Zitrone oder das Lösungsmittel Aceton.

Muss ich den Befall melden, wenn ich Tapinoma-magnum-Ameisen entdeckt habe?

Die Zuwanderer aus dem Süden werden zwar oft als invasive Art bezeichnet, formal sind sie aber nicht als solche eingestuft. Es besteht daher auch keine Meldepflicht. Die Stadt Grünstadt bittet ihre Bürger gleichwohl darum, sie über verdächtige Beobachtungen zu informieren. Die Hinweisgeber sollen neben ihren eigenen Kontaktdaten möglichst genau übermitteln, wann und wo sie die Ameisen beobachtet haben. Auch Fotos sind hilfreich. Ansprechpartnerin im Rathaus ist Jasmin Röhricht, jasmin.roehricht@gruenstadt.de, 06359 805316.

Wer muss gegen einen Tapinoma-magnum-Befall vorgehen?

Wenn die Ameisen auf Privatgrund krabbeln, sind sie ein Problem des jeweiligen Eigentümers. Kommunen hingegen sind in der Pflicht, sobald Straßen und Gehwege, Parks oder ihre eigenen Liegenschaften befallen sind. Da sich die Insekten schnell über ganze Straßenzüge hinweg ausbreiten, trifft die Plage über kurz oder lang mehrere Anwesen ebenso wie öffentliche Flächen. Das ist auch der Grund, warum die Stadt Grünstadt um Hinweise bittet: Sie will das Vorgehen mit allen Beteiligten abstimmen können. Die Verbandsgemeinde Leiningerland verweist derweil an die jeweiligen Ortsgemeinden, denn nur sie seien zuständig.

Vom Bauhof in einer befallenen Grünstadter Straße verstreut: Kieselgur zersetzt die Panzer der Ameisen. Foto: Christoph Hämmelmann

Was kann man gegen die Ameisenplage tun?

Die Stadt Grünstadt lässt ihren Bauhof nun in den betroffenen Straßen allwöchentlich Kieselgur ausbringen. Das Algenpulver zersetzt den Panzer der Ameisen. Diese Methode funktioniert aber nur, wenn es trocken ist. Außerdem verenden die Insekten, wenn sie verbrüht werden. Gegen einen kleinen Befall können Privatleute daher vorgehen, indem sie Wasserkocher-Ladungen in Nester gießen. Profi-Bekämpfer können dafür zudem Geräte aufbieten, die mit einer Art Lanze auch tiefer in den Boden vordringen. Die besonders heftig geplagte Gemeinde Bobenheim-Roxheim will sich nun so einen Apparat anschaffen. Das Geld dafür steht laut Verwaltung schon bereit, bis zum Frühsommer soll der Kauf abgeschlossen sein.

Was ist mit Giftstoffen?

Die Kreisverwaltung rät beim Pestizid-Einsatz zur Zurückhaltung, schließlich bringen die Stoffe auch andere Insekten um. Wenn so ihre einheimischen Konkurrenten ausgerottet werden, könnte dieser Effekt die ohnehin dominanten Zuwanderer sogar fördern. Die Bissersheimer Bürgermeisterin Kerstin Ort-Bausbacher sagt zudem: Betroffene haben die Erfahrung gemacht, dass gängige Allerweltsmittel aus dem Baumarkt bei Tapinoma magnum völlig wirkungslos sind. Aggressivere Gifte wiederum sind für Privatleute selbst online nur schwer zu bekommen, Anbieter melden sich teils zunächst mit Kontroll-Rückfragen oder lassen potenzielle Kunden digitale Formulare ausfüllen.

Wie findet man kompetente Schädlingsbekämpfer, falls man Profi-Hilfe braucht?

Die Bad Dürkheimer Kreisverwaltung rät im Internet dazu, Fachleute wie Insektenkundler und Schädlingsbekämpfer einzubeziehen. Konkrete Hinweise auf geeignete Ansprechpartner in der Region gibt sie aber nicht. Betroffene sagen allerdings, dass ihnen im direkten Behördenkontakt durchaus schon konkrete Firmen genannt worden sind.

Vorbild für viele Kommunen: In Kehl werden die Ameisen mit heißem Wasser verbrüht. Foto: Philipp von Ditfurth/picture alliance/dpa

Wie schnell muss man reagieren, wenn man die Ameisen entdeckt hat?

In einem Punkt sind sich alle Fachleute einig: Diese Ameisenart werden wir nicht mehr los, wir können sie höchstens eindämmen. Der Bobenheim-Roxheimer Biologe Manfred Alban Pfeifer sagt: Je eher gegen neue Kolonien vorgegangen wird, desto größer sind die Erfolgschancen. Viele Kommunen nehmen sich dabei Kehl zum Vorbild. Die Stadt im Ortenaukreis war früh betroffen und hat schon Erfahrung gesammelt. Ihre Fachleute sagen: Am wirkungsvollsten ist die Tapinoma-magnum-Bekämpfung im April und Mai.

Kann man Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um die Ameisen gar nicht erst anzulocken?

Biologe Pfeifer sagt: Es „dürfte sinnvoll sein, ihnen den Zugang zu Nahrung zumindest zu erschweren“. Weil sie wie andere Ameisenarten Blattläuse melken, sollten befallene Bäume mit Raupenleim-Ringen umwickelt werden. Auch den Weg in die Mülltonnen können Bürger den Insekten versperren: indem sie die Abfallbehälter in Schalen stellen, die mit Wasser gefüllt sind. Die Bad Dürkheimer Kreisverwaltung empfiehlt zudem ganz allgemein, Lebensmittel gut zu verpacken. Auch Hausmittel wie Essig, Zimt, Zitronenschalen, Lavendel oder Minze hätten offenbar eine abschreckende Wirkung.