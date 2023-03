Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Tanzschule Movement in Eisenberg richtet am 20. November das dritte Live-Tanzturnier nach dem Corona-Lockdown aus. Dennis Ewerth, Geschäftsführer der Tanzschule, erzählt, was die Besucher erwartet.

EISENBERG. Herr Ewerth, was erwartet die Gäste genau am Samstag, 20. November in der Tanzschule?

Das Rheinland-Pfalz DAT Open ist ein seit vielen Jahren jährlich stattfindendes