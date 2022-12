Der Tanzsportclub Rheingold Casino Worms-Grünstadt trauert um sein Ehrenratsmitglied und seinen ehemaligen Vorsitzenden Jürgen Geminn, der am 1. Dezember im Alter von 56 Jahren verstarb.

Geminn war laut Verein gemeinsam mit seiner Frau am 1. Juni 1994 Mitglied beim Tanzsportclub geworden. „Bald darauf tanzte er mit ihr in der Formationsgruppe des Vereins und engagierte sich ehrenamtlich als Beisitzer“, heißt es in der Mitteilung.

Im Jahr 2000 übernahm Geminn als erster Vorsitzender den damals angeschlagenen Verein mit nur noch 86 Mitgliedern. Mit viel Herzblut baute er das Tanz-Angebot des TSC Rheingold-Casino um. Den 2004 neu eröffneten Paartanz-Kreis für Anfänger trainierte er zusammen mit seiner Frau und etablierte im Jahr 2005 zwei Jugendtanzkreise in Sausenheim sowie einen weiteren Paartanz-Kreis im Rosengarten Obrigheim.

229 Mitglieder unter Geminns Vorsitz

Sein Engagement trug Früchte. 2011 feierte der TSC das 50-jährige Vereinsbestehen mit vielen Gästen, Mitgliedern und Freunden in Form eines Jubiläumsballs. Im Jahr 2014 verzeichnete der Verein unter Geminns Vorsitz eine seitdem nicht mehr erreichte Größe von 229 Mitgliedern. „2018 übergab er nach 18 Jahren außerordentlichem Engagement als Vorstand für den TSC Rheingold-Casino Worms-Grünstadt aus gesundheitlichen Gründen den Vereinsvorsitz an seinen Nachfolger Martin Stiewing und blieb uns als Ehrenratsmitglied und Trainer erhalten“, erklärt der Verein.

Geminn erhielt für sein Engagement die Silberne Ehrennadel des TSC Rheingold-Casino Worms-Grünstadt, die Bronzene Ehrennadel des Sportbundes Rheinhessen und die Bronzene Ehrennadel des Tanzsportverbands Rheinland-Pfalz. „Wir haben einen engagierten Trainer, hervorragenden Tänzer und einen ehrenamtlichen Mitstreiter für unseren Verein verloren“, teilt der TSC mit.