Heute ist Welttag des Tanzens. Aus diesem Anlass haben wir uns mal ein bisschen umgehört – bei Tanzschulen und Vereinen mit Tanzabteilung in Eisenberg und dem Leiningerland. Was wird da eigentlich gerade so gelehrt? Beziehungsweise: Worauf haben Tanzwütige heutzutage besonders viel Lust? Dabei zeichnet sich ein Trend ab.

Die Frage, was momentan bevorzugt getanzt wird, beantwortet Dennis Ewerth, Geschäftsführer der Tanzwelt Movement in Eisenberg, ohne Zögern. „Der Trend geht klar hin zum Solo-Tanz“,