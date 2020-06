Einen Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich haben Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in Hettenleidelheim angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, meldete eine Mitarbeiterin der Total-Tankstelle den Beamten der Grünstadter Inspektion kurz nach 4 Uhr einen Einbruch: Unbekannte Täter hatten in der Nacht die Glasscheibe der Eingangstür aufgebrochen und vom Verkaufsraum aus weitere Türen zu Lagerräumen gewaltsam aufgehebelt. Die Einbrecher hatten es ausschließlich auf Zigaretten abgesehen. Wie viel Stangen weggekommen sind, war am Mittwochmittag noch unklar: Gestohlen worden seien alle Päckchen, die im Shop waren sowie zwei Kartons im Lager, wie der Grünstadter Polizeichef Sigfried Doll sagte. Solche Einbrüche, bei denen die Täter es auf Zigaretten abgesehen hätten, kämen häufiger vor: „Nicht nur in Tankstellen, auch in Geschäften.“ Die Polizei geht aufgrund der Lage der Tankstelle in Autobahnnähe davon aus, dass es sich um überörtlich agierende Täter gehandelt haben könnte. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 06359/93120.