Auf seltsame Weise haben Unbekannte ein Auto beschädigt, das von Mittwoch bis Samstag in Asselheim auf dem Parkplatz in der Kappelstraße/Ecke Ostergasse stand. Die Täter haben laut Polizei den Tankdeckel des Fahrzeugs gewaltsam abgerissen und mitgenommen. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359/93120.