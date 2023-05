Am Sonntag meldete gegen 14 Uhr eine aufmerksame Spaziergängerin in einem Feldweg nahe des Kleinkarlbacher Friedhofes, dass sie eine Dieselpfütze unter einem dort geparkten Baustellenfahrzeug entdeckt habe. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten vor Ort feststellen, dass bisher unbekannte Täter den Tank des Fahrzeugs gewaltsam geöffnet haben müssen. Dann wurde vermutlich eine noch unbekannte Menge Dieselkraftstoff aus dem Tank entnommen und mittels Kanister abgefüllt. Hinweise nimmt die Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.