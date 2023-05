Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was bewirken Farben und ihre Kombinationen beim Betrachter? Welche Emotionen lösen sie aus? Das sind Fragen, mit denen sich die Altleininger Allround-Künstlerin Tanja Lebski schon seit Jahren beschäftigt. „Eigentlich seit meiner Kindheit“, sagt sie. In der Kunstscheune Behlen in Göllheim veranstaltet sie zusammen mit dem örtlichen Kulturverein eine Ausstellung unter dem Titel „... und ich träumte schon immer in Farbe“.

Zu sehen sind bei dieser Ausstellung mehr als 30, teilweise abstrakte Arbeiten aus verschiedenen Schaffensphasen der Künstlerin. Unter anderem Farbskizzen in Acryl auf