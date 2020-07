Die Kreisvolkshochschule bietet das Programm in Kooperation mit Offener Kreativ-Werkstatt, Stadt Bad Dürkheim, Caritas und Jugendamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim an. Beim „Talentcampus“ der KVHS sollen Gegenstände aus diesen Materialien umgestaltet werden. Die Kinder geben „dem Müll eine zweite Chance und tun damit etwas für die Umwelt und die Zukunft“, heißt es in der Ankündigung der KVHS Bad Dürkheim.

Zeitreise im Museum

Eine Zeitreise steht ebenfalls auf dem Programm. Gemeinsam entdeckt die Gruppe im Stadtmuseum Bad Dürkheim beeindruckende Geräte zur Holzbearbeitung aus der Steinzeit und lernt weitere Gegenstände der Kelten und Römer kennen. Die von den Teilnehmern selbst entworfenen Objekte werden zum Abschluss der Freizeit in Szene gesetzt, indem eine Ausstellung entworfen wird, die die Ergebnisse präsentiert.

Kurs in Bad Dürkheim

Der Talentcampus findet in der Offenen Kreativ-Werkstatt Bad Dürkheim statt, jeden Tag von 9 bis 17 Uhr. Die Teilnahme von maximal elf Kindern ist kostenlos, Mittagessen und Getränke sind inklusive.

Laut Kreisverwaltung wird das Hygienekonzept nach der dann gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz umgesetzt. Tische und Werkzeuge werden regelmäßig desinfiziert. Jeder muss seine Mund-Nase-Maske mitbringen, darf sie aber am Arbeitstisch abziehen.

Noch Fragen?

Nähere Informationen und Anmeldung bis morgen, Freitag, 10. Juli, unter Telefon 06322/961-2444 oder per E-Mail an kvhs@kreis-bad-duerkheim.de.