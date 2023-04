Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen ist in Grünstadt gestern wieder die Fahne mit der Aufschrift „Nein zu Gewalt an Frauen“ gehisst worden. Diesmal stand aber noch ein anderes Thema im Fokus: Gewalt in Familien. An Schulen wurden Faltblätter mit Infos verteilt.

Die durch die Pandemie verursachte soziale Isolation von Familien und das ständige Beisammensein führen nach Angaben der Stadtverwaltung zu vermehrter Gewalt im häuslichen Umfeld.