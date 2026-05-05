Zum Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai hat die Lokalredaktion Grünstadt das Gespräch mit Lesern gesucht und um Rückmeldung gebeten. Das kam dabei raus.

Lokaljournalisten sind diejenigen, die vor Ort sind, die sich auskennen, die wissen, was in der Region passiert. Und sie recherchieren Fakten, ordnen sie ein, anders als es in den sozialen Medien üblich ist. Trotzdem machen Lokalzeitungen manches falsch, wie auch die RHEINPFALZ-Redaktion Grünstadt immer wieder gesagt bekommt. Das wollen wir zum Tag des Lokaljournalismus am 5. Mai aufgreifen.

Zu teuer und Berichte „zu flach“

Ein Kritikpunkt: der Preis. Rosmarie Schermuly bemängelt, dass es keine Seniorenangebote gibt. Mit geringer Rente seien die Kosten für ein Abonnement enorm. Margit Knabe wünscht sich die Veranstaltungsankündigungen früher: „Wenn sie donnerstags erscheinen, ist das fürs Wochenende zu kurzfristig.“ Mehr Aktualität wäre auch wünschenswert – und mehr Themen für Kinder und Jugendliche.

Wolfgang Doberstein bemängelt vor allem den Lokalsport. Die Artikel seien veraltet, der lokale Fokus fehle und auch der Jugendfußball komme zu kurz. Außerdem mag er die Rätsel nicht. Seine Frau wiederum schätzt diese. Ein Ehepaar, das seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, sagt, es schätze den Lokalteil und es wünsche sich mehr Informationen aus der Umgebung. Ein anderer Abonnent kritisiert, ihm sei die Berichterstattung im Lokalteil oft „zu flach“. Es brauche mehr Lokalpolitik und Stadtgeschehen.

In diese Richtung argumentiert auch ein dritter Abonnent: Die Frage-Antwort-Stücke erinnerten an die Bildzeitung, genauso manche Überschrift. Empathischeres Vorgehen sei gut – und das Aufzeigen dessen, was in der Region rundläuft. Er schlug außerdem vor, ein Projekt mit Schulen zu starten und junge Menschen in Leserbriefen zu Wort kommen zu lassen, um deren Perspektive zu zeigen.

Mehr junge Menschen im Fokus

Maja Langhauser ist zehn Jahre alt und liest manchmal auch schon politische Berichte. Ihr Vater findet: Man kann damit gar nicht früh genug anfangen. Informiert zu sein sei wichtig, damit man später nicht die falschen Leute wählt. Das Hauptinteresse seiner Tochter liegt einstweilen aber noch woanders: Am liebsten mag sie RHEINPFALZ-Artikel über „süße Tiere“ – und die Baby-Blues-Comics.

Der einstige Grünstadter Volkshochschul-Leiter Uwe Specht empfiehlt der Redaktion, sich stärker auf die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen zu konzentrieren. Er selbst hat eine Vorliebe für Kommentare und Glossen – und mithin für Texte, für die Autoren gerade im Lokaljournalismus schnell Kritik ernten. Gerade wenn es satirisch wird, empfinden das Leser, Kommunalpolitiker und Behördenvertreter oft als unangemessen. Specht hingegen meint: Auch solche Reaktionen sind meistens ein gutes Zeichen. Denn sie ließen erkennen, dass der Artikel die Menschen beschäftige und so gesellschaftliche Wirkung habe.

Politische Neutralität gefordert

Volker Knabe bemängelt zu viele Tippfehler. Inhaltlich ist er mit dem Grünstadter Lokalteil hingegen zufrieden. Die überregionale RHEINPFALZ-Berichterstattung scheint ihm jedoch einen Linksdrall zu haben. Der Grünstadter vermutet dahinter keine bewusst vorgegebene Tendenz. Er geht davon aus, dass im Journalismus allgemein überdurchschnittlich viele Menschen arbeiten, die persönlich eher nach links orientiert sind. Trotzdem wünscht er sich da von der Redaktion eine etwas andere Linie. Auch Hildegard und Otto Huber sind der Ansicht, die RHEINPFALZ sei zu links-grün ausgerichtet. Sie wünschten sich mehr Neutralität und ein Abbild unterschiedlicher politischer Richtungen. Außerdem werde die Zeitung immer dünner.

Hans-Jürgen Jakoby kann Serien wie jener über die Raucherentwöhnung nichts abgewinnen. Er interessiert sich hauptsächlich für Politik und sagt: „Von der eigentlichen Ortspolitik steht zu wenig drin. Und wenn, dann meistens erst 14 Tage nach der Ratssitzung.“

Die Lokalredaktion hat mit den Lesern das Gespräch gesucht und vieles erklärt, die Kritik aber auch ernst genommen. Denn gerade in Zeiten, in denen Desinformation eine größere Rolle in der Gesellschaft einnimmt, bleibt eine Lokalzeitung wichtig – und die interessiert auch, was Leserinnen und Leser von ihr erwarten.