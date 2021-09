Die Musikschule Leiningerland zeigt sich wieder: Am Samstag, 11. September, lädt sie von 14 bis 16 Uhr zu einem Tag der offenen Tür.

Jedes Jahr öffnet die Musikschule ihre Türen zu einem Erlebnisnachmittag für alle, die sich für aktives Musizieren interessieren – so war es zumindest bis 2019. 2020 musste die Schau wegen der Pandemie ausfallen. An diesem Samstag aber soll der Tag der offenen Tür unter Auflagen auf dem Außengelände der Musikschule in der Schlachthofstraße 1/2 wieder stattfinden. Auf dem Parkplatz und den Rasenflächen wird das gesamte Spektrum der Musikschule dargeboten. Hier können sich alle Interessierten (keine Altersbegrenzung) umschauen, beraten lassen und den verschiedensten Klängen lauschen, um zu sehen, welches Instrument am besten gefällt. Die Lehrkräfte der Musikschule stehen für Infos parat, führen auch das Wunschinstrument vor. Weiterhin gibt es viele Tipps zum erfolgreichen Üben, Instrumentenverleih und -kauf sowie Erläuterungen zu Unterrichtsinhalten. Auch das Sekretariat ist besetzt, um Fragen zu beantworten. Das neue Musikschuljahr beginnt am 1. November.

Beschränkungen gelten

Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden am Zugang des Geländes Kontaktdaten erfasst. Die Hygieneregelungen, insbesondere die Abstandswahrung, sind zu befolgen. Aus Hygienegründen dürfen keine Instrumente aus der Hand gegeben werden und ein Ausprobieren ist dieses Jahr ebenfalls nicht möglich. Aus gleichem Grund muss die bewährte Verköstigung durch den Elternbeirat und den Freundeskreis der Musikschule entfallen. Beide Gremien stehen aber für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Als kleinen Ausgleich für die Beschränkungen können die Besucher die „Parkfest-ähnliche Open-Air-Atmosphäre“ genießen. Die Schulleitung weist darauf hin, dass wegen der Outdoor-Präsentation an diesem Tag auf dem Musikschulgelände keine Parkplätze zur Verfügung stehen. Bei dauerhaftem Regen findet die Veranstaltung im Weinstraßencenter in Grünstadt unter Beachtung der 3G-Regelung statt.