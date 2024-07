Wenn Kinder Probleme in der Schule haben und Eltern wie Lehrkräfte sich überfordert fühlen, kann Hilfe von außen wichtig sein. Das Institut für Bildungsberatung und Organisationsentwicklung (IBO) ist diesbezüglich in der Pfalz unterwegs. Seit kurzem hat es seinen Mittelpunkt in Tiefenthal und lädt für Freitag zum Tag der offenen Tür ein.

„Wir freuen uns darauf, allen Interessierten einen Einblick in unsere Arbeit geben zu können und die Menschen hinter den Projekten vorzustellen,“ sagt Christoph Happersberger, der Geschäftsführer des IBO. Wenn Kinder aufgrund von Beeinträchtigungen oder Verhaltensauffälligkeiten in der Schule oder im familiären Umfeld Probleme haben, biete das Institut unter anderem über die Jugend- und Sozialämter Hilfen an und berate sich mit den zuständigen Lehrkräften. Zudem führe es zertifizierte Weiterbildungen zu den Themen Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und AD(H)S durch.

Happersberger und seine Mitarbeiter leisten im Rahmen ihrer Arbeit auch individuelle Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der Schule und bieten eine ASS-Therapie an. „Unser Ziel ist es, eine Verbesserung der Lebensqualität der Familien und Kinder zu erreichen und zur Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen beizutragen“, erklärt Happersberger. Das Team ist im Rhein-Pfalz-Kreis, im Kreis Bad Dürkheim und im Kreis Alzey tätig.

Führungen und interaktive Stationen

Gegründet hat das Institut Bernd Günther, der sich jüngst endgültig in den Ruhestand verabschiedete. Seit Jahresbeginn stellt sich das Institut unter der Leitung von Christoph Happersberger strukturell und personell neu auf. Aktuell arbeiten er und sein neu formiertes Team an der Überarbeitung des Konzepts, um den steigenden Anforderungen besser gerecht werden zu können.

Das IBO bietet am Tag der offenen Tür interaktive Stationen an, an denen Besucher selbst erleben können, wie sich sensorische und kognitive Reize für Menschen mit Autismus anfühlen. Diese praktischen Erfahrungen sollen das Verständnis für die täglichen Herausforderungen von Menschen mit einer Autismus-Spektrum-Störung fördern und vertiefen sowie neue Perspektiven eröffnen. Führungen durch die Büroräume bieten zusätzliche Einblicke in die Arbeitsumgebung des Instituts und die tägliche Arbeit des Teams.

Termin

Tag der offenen Tür morgen, Freitag, von 12 bis 16 Uhr bei IBO in die Weedstraße 1 in Tiefenthal. Näheres im Netz unter www.iboservice.de.