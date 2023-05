Der Verein für Natur- und Vogelschutz Bockenheim-Kindenheim hat die Tore seines Vereinsheims in der Bockenheimer Weinstraße am Sonntag für Interessierte geöffnet. Es gab Informationen über die Vereinsarbeit und ein paar langjährige Mitglieder wurden geehrt.

Auf drei Hektar Feld kümmern sich die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins um sechs Streuobstwiesen und vier Weiden. Außerdem gibt es 202 Nisthöhlen in der Gemarkung Bockenheim-Kindenheim und 65 im Kirchheimer Wald. Normalerweise werden vom Verein auch mehr als 365 Schwalbennester betreut – „doch in diesem Jahr haben wir damit ausgesetzt, weil wir jüngere Mitglieder benötigen, die auf die Leiter steigen können“, erklärt Vereinsvorsitzender Volker Ullmer.

Am Tag der offenen Tür war er trotz der aktuellen Altersstruktur in seinem Verein voll des Lobs für das große Engagement der derzeit 311 Mitglieder. Es mangele lediglich an Nachwuchs, was der guten Stimmung am Tag der offenen Tür aber keinen Abbruch tat. Es gab Essen und Quizfragen für die Anwesenden. Ein Beispiel: Wer kommuniziert mit seinen Artgenossen durch Tänze? Die richtige Antwort lautet nicht Stechmücke oder Libelle, sondern Honigbiene. Außerdem wurde dem Baum und den Tieren des Jahres 2023 gehuldigt: der Moorbirke, dem Braunkehlchen und dem Tagfalter Landkärtchen.

Die Feststunde wurde zudem genutzt, um langjährige Mitglieder auszuzeichnen. Die ließen sich zwar alle entschuldigen, wurden aber trotzdem für ihre Treue gelobt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Hildegard Bahrdt, Helmut Baum, Jakob Dormann, Norbert Göbel, Michael Grulms, Rosemarie Lauer, Franz Merz, Wolfgang Schuster und Uschi Steingassinger.