Die Nabu-Gruppe Eisenberg/Leiningerland und die Pollichia Donnersberg laden zu einer Aktion am „Tag der Artenvielfalt“ – Sonntag, 9. Juni – ein. In einem vom Nabu festgelegten Gebiet beim Eichenwäldchen auf dem Grünstadter Berg sollen möglichst viele Tier- und Pflanzenarten entdeckt werden. Es dürfen Naturfreunde jeden Alters und ohne besondere Artenkenntnisse mitmachen, vor allem aber hofft der Nabu auf viele Kinder und Jugendliche, die Käfer, Schmetterlinge, Vögel und Bäume erleben und gemeinsam mit den Fachleuten bestimmen wollen. Treffpunkt ist am Modellflugplatz. Von dort wird die Umgebung zwischen 11 und 16 Uhr erkundet. Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 06351 398535, per E-Mail an

info@nabu-eisenberg-leiningerland.de und unter www.nabu-eisenberg-leiningerland.de. Ungefähr gegen 22 Uhr startet eine Leuchtnacht, bei der Nachtfalter im Mittelpunkt stehen. Wer da bei mitmachen will, schreibt eine E-Mail an: donnersberg@pollichia.de.