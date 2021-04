Es gibt Tage, an denen man besonders sensibel für ganz bestimmte Problemlagen ist. Am Dienstag war so einer. Ich hatte selbst einen Friseurtermin und natürlich sprachen die Friseurin meines Vertrauens und ich über Corona – und darüber, dass viele Menschen noch nicht wissen, dass der Friseurbesuch seit Freitag nur noch mit einem negativen Testergebnis möglich ist.

Merke: Vor dem Schneiden ist Testen angesagt, entweder im Testzentrum, in den Apotheken, am Corona-Mobil oder beim Arzt. Eine Übersicht über alle Anbieter von kostenlosen Schnelltests, die jedermann und jedefrau einmal in der Woche vornehmen lassen kann, gibt es auf der Webseite corona.rlp.de. Dort gibt es auch ein sehr übersichtlich gehaltenes Schaubild zu den Bundesnotbremse-Regeln – die im Kreis Bad Dürkheim gelten, da die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner seit längerem über 100 pro Woche liegt.

Zurück zum Testen, bei dem auch das noch wichtig ist: Die Bescheinigung, dass man einen Corona-Test gemacht hat, gilt nur für 24 Stunden lang. Was diejenigen machen, die am frühen Montagmorgen einen Friseurtermin haben? Puh. Nächste Frage! Die meisten Friseure haben ja montags ohnehin geschlossen.

In der Schwanen-Apotheke in der Fußgängerzone, die ich alsdann frisch frisiert aufsuchte, war ein relativ verzweifelt wirkender Mann vor mir in der Schlange. Er brauchte schnellstmöglich einen Corona-Test, eben weil – Überraschung – ein Friseurtermin anstand. Die Mitarbeiterin versuchte ihr Bestes, konnte ihm allerdings auf die Schnelle auch nicht beistehen. Der nächste Termin bei der Apotheke, in der man sich mit Voranmeldung übers Internet testen lassen kann, war erst eine Stunde später frei. Das war zu knapp für den Mann. Ob er seine Haarpracht an diesem Tag noch los wurde, ist mir nicht bekannt.

Die Mitarbeiterin der Apotheke gab ihm allerdings mit auf den Weg, dass es auch bei Kaufland eine Teststation gebe und dass für diese keine Anmeldung nötig ist – vielleicht habe er ja da Glück. Bei eben jener Teststation hatte es eine Frau versucht, die am Dienstag ebenfalls einen Termin bei einem Grünstadter Friseur hatte. Sie berichtete diesem wiederum, dass sie schon überlegt hatte, ihren Termin wieder abzusagen, weil die Schlange an der Teststation so lang war ...

Merke also: Die Bescheinigung ist zwar 24 Stunden gültig, aber wer zum Friseur will, sollte doch die entsprechende Zeit einplanen, um vorher „noch schnell“ einen Corona-Test zu machen. Sonst steht der Friseurtermin womöglich auf dem Spiel. Und irgendeine Freude muss man in diesen Zeiten doch noch haben, oder nicht?