Sulaf Alemadi ist vor fünf Jahren mit ihren vier Kindern aus Syrien geflohen. Heute lebt die Wirtschaftswissenschaftlerin in Grünstadt. Ihre Leidenschaft, das Kochen, möchte sie nun zum Beruf machen. Eine Facebook-Umfrage bestätigte sie in ihrem Vorhaben.

Von Timo Benß

Dass sie so viel Rückmeldung auf ihren Facebook-Post bekommen würde, hätte Sulaf Alemadi nicht gedacht. Doch offenbar gibt es Bedarf nach syrischer Küche in Grünstadt. Die 40-Jährige ist vor ein paar Wochen in die Stadt gezogen. Vorher hat sie in Tuttlingen gewohnt. Weil ihre Leidenschaft schon immer das Kochen und Backen war, hat sie die Idee gehabt, in ihrer neuen Heimat ein Restaurant zu eröffnen. Um erst einmal den Bedarf abzufragen, hinterließ sie bei Facebook in der Gruppe „Du bist aus Grünstadt wenn ...“ einen Eintrag mit ihrer Idee.

Das Feedback der Grünstadter Gruppe war überaus positiv. Einige kündigten bereits an, regelmäßig zu kommen, andere stellten schon Überlegungen an, welche Räumlichkeiten denn noch so alles frei seien. Fazit: Viele Grünstadter würden sich über eine Bereicherung des gastronomischen Angebots freuen. „Ich habe mich über die Kommentare sehr gefreut“, sagt Alemadi. Viele hätten ihr auch privat geschrieben und die Daumen gedrückt, sagt sie.

Kochen gegen den Stress des Krieges

Das Kochen hat Alemadi schon von Kind auf im Blut. Sie ist in Hama aufgewachsen, einer Stadt in Syrien. Hama liegt etwa in der Mitte der Fernstraße zwischen Damaskus und Aleppo, die quer durch das Land geht. Dort hat sie schon als kleines Mädchen in der Küche geholfen und lernte die syrische Küche kennen. Nicht selten kochte sie dabei auch für die ganze Großfamilie.

Alemadi studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Aleppo, später arbeitete sie auch dort als Wissenschaftlerin und Dozentin für Englisch und Höhere Mathematik. Für ihren Job pendelte sie zwischen Aleppo und Hama, wo sie die Wochenenden bei ihrer Familie verbrachte. Auch als der Syrische Bürgerkrieg losging, war Alemadi noch in Aleppo. „Ich habe den Stress des Krieges mit Kochen verarbeitet“, sagt sie über die Zeit bevor sie das Land verlassen musste.

2015 floh Alemadi mit ihren vier Kindern nach Deutschland. Ihr Sohn Omar, mittlerweile übrigens auch ein leidenschaftlicher Hobbykoch, war damals sieben Jahre alt. „Man fragt sich jeden Abend beim Einschlafen, ob man morgens wieder aufwacht“, erzählt der heute 13-Jährige von seiner Kindheit im Krieg. Auch dass man sich bei Raketenangriffen die Ohren zuhält und auf der Straße beinahe angeschossen wird, gehört zu seinen Erinnerungen als Kriegskind. Ihren Kindern wollte Sulaf Alemadi eine bessere Zukunft bieten können, sagt sie. Deshalb habe sie das Land verlassen. Deutschland bietet ihnen subsidiären Schutz.

Mit ihren vier Kindern und Bruder Hazem wohnt Alemadi nun in Grünstadt. Ihr Mann ist verstorben. Ihr erstes Zuhause in Deutschland war in Mannheim, dort kennt sie sich auch ganz gut aus. Auch von einer türkischen Bäckerei am Marktplatz schwärmt sie. Diese ist besonders bekannt für ihre Baklava, in Honig eingelegtes Blätterteiggebäck mit Pistazien. Doch im Gegensatz zu türkischen Baklava ist die syrische Variante viel gesünder, sagt sie. Sie enthält deutlich weniger Zucker und schmeckt stattdessen viel mehr nach Pistazie.

Syrische Küche ist sehr gesund

Grundsätzlich ist die syrische Küche sehr gesund. So gibt es zwar Fleisch, aber nur in Maßen. Auch Kohlenhydrate findet man nicht viele auf dem Teller, das Fladenbrot ist dünner als anderswo. Stattdessen gibt es viele Hülsenfrüchte. Nur Bulgur, der aus Weizen hergestellt wird, ist eine Ausnahme. Gewürze gibt es zahlreiche, aber Zucker findet man kaum. Nur im Tee, da darf es dann schon ein Löffel mehr sein.

Alemadis nächster Schritt ist jetzt, zu prüfen, inwiefern sie vielleicht erst einmal einen Lieferdienst von zuhause aus anbieten kann. Man müsse ja bei der Anmeldung sehr viel beachten. Nächstes Ziel ist dann das eigene Restaurant. „Ohne Ziele vor Augen erreicht man nichts“, sagt sie. Wenn man sich die Kommentare unter dem Facebook-Post anschaut, so gibt es jetzt schon viele Grünstadter, die einen Besuch angekündigt haben.