Das Gerücht lässt an einen Anschlagsversuch denken: Syrer sollen nach dem EM-Niederlage der Türkei gegen die Niederlande am 6. Juli die türkische Moschee in Grünstadt angegriffen und dabei auch Messer benutzt haben. Tatsächlich rückte die Polizei an diesem Abend zu einem größeren Einsatz an, holte sogar Kollegen aus Nachbar-Dienststellen zur Verstärkung. Das haben die Beamten mittlerweile der RHEINPFALZ bestätigt – und zugleich berichtet, dass sie bei den jungen Männern auch Messer entdeckten. Allzu hoch wollen die Ermittler den Vorfall aber trotzdem nicht hängen. Sie verbuchen die Sache eher als typische Auseinanderstzung unter Fußball-Fans, die zu rivalisierenden Mannschaften halten.

Wie die Polizei zu dieser Einschätzung kommt und warum sie nicht von sich aus über ihren Einsatz berichtete, steht im ausführlichen Bericht.