Die Burgsommer-Saison ist Geschichte. Das letzte Kapitel schrieben am Freitagabend The Sweet, nach Suzi Quatro der zweite große Siebziger-Act in Neuleiningen in diesem Jahr. Sweet konnten dabei aber deutlich mehr Publikum in die Burgruine locken.

Es ist die Frisur von Andy Scott, die bei The Sweet den größten Wiedererkennungswert hat. Diese langen, schlohweißen Haare. Gesprächsstoff. „Sind die echt?“. Eine Frage, die