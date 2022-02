1000 Fasnachtskichelcher sind in der Nacht auf Rosenmontag in der SVO-Gaststätte frittiert und am Morgen dann unter dem Motto „11fe, die helfe“ verkauft worden: Elf Stück für 9,11 Euro. Der Erlös soll einer guten Sache dienen.

Bäckermeister Frank Queisser, seit 1974 Mitglied im SVO, stellte sich um 2 Uhr in die Küche, um aus gespendeten Zutaten Teig zu machen und zu Berlinern zu formen. Geholfen haben ihm Günter Barth und Christine Berg. Mit Marmelade gefüllt wurden die Berliner von Julian, dem zwölfjährigen Enkel des SVO-Vorsitzenden Norbert Bölger. Dafür nutzte der Junge ein 1956 gebautes Gerät aus Familienbesitz. Quasi noch warm wurden die Kichelcher in 300 Papiertüten verpackt und konnten dann von den Kunden, die ihre Wunschmenge vorbestellt hatten, abgeholt werden. „Das ist nach 2021 die zweite Benefizaktion dieser Art“, erklärte Bölger. Der Verkaufserlös von knapp 830 Euro soll in die Ausstattung des neuen Jugendraums auf dem Vereinsgelände investiert werden.