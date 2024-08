Die Fußballer des SV Obersülzen mussten in der vergangenen Saison nach einem Jahr Bezirksliga absteigen. Es war knapp. In der A-Klasse Rhein-Pfalz wollen die Gelb-Schwarzen mit einem neuen Trainer eine Rolle spielen. Meisterschaft oder direkter Wiederaufstieg sind beim SVO kein Thema.

„Wir haben überhaupt keinen Druck und das ist auch gut so. Die Jungs können befreit in die neue Spielzeit gehen. Die beiden vergangenen Jahre mit Aufstieg in die Bezirksliga und dann dem