Fußball-Bezirksligist SV Obersülzen hat sich im Kampf um den Ligaverbleib zuletzt ein wenig Luft verschafft.

Die Mannschaft von Spielertrainer Göran Garlipp hat bei noch drei ausstehenden Spielen in dieser Saison fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den derzeit der Ludwigshafener SC belegt. Am liebsten würde der SVO am Sonntag, 15 Uhr, auswärts beim TuS Altrip den Ligaverbleib klarmachen. Dafür könnte ein Auswärtssieg reichen.

„Die Stimmung ist nach dem letztwöchigen 4:1-Sieg gegen den Ludwigshafener SC natürlich sehr gut“, sagt der Obersülzer Co-Trainer Sascha Gerber und betont weiter: „Die Jungs wollen den Schwung der letzten beiden Spiele mitnehmen, wissen aber, dass es in Altrip sicher nicht leicht werden wird.“ Der TuS belegt derzeit den sechsten Tabellenrang. Allerdings geht es für die Altriper um nichts mehr. „Dennoch denke ich, dass der TuS noch einen ordentlichen Saisonabschluss machen möchte, deshalb werden wir auch am Sonntag dort nichts geschenkt bekommen“, sagt Sascha Gerber, der besonders vor Nicolas Lamberty warnt, der mit acht Toren bislang die meisten Treffer der Altriper erzielt hat.

Beim SV Obersülzen gibt es wieder einige Ausfälle. Spielertrainer Garlipp muss seine Anfangsformation somit mal wieder verändern. Marvin Ullrich steht am Sonntag wohl nicht zur Verfügung. Auch hinter Stürmer Ömer Beker stehen noch Fragezeichen. Der Offensivmann könnte in den nächsten Tagen Vater werden.

Dafür steht das Comeback von Sören Müsel an. Der zentrale Mittelfeldspieler musste zuletzt angeschlagen passen. Zuletzt war Müsel aber zurück im Training. „Vielleicht klappt es für einen Einsatz gegen den TuS Altrip. Was natürlich super wäre“, hofft Gerber auf die Rückkehr des Stammspielers. Auch Ricardo Oerken, der zuletzt fehlte, könnte am Sonntag im Obersülzer Kader stehen. Der Polizist hat offenbar am Wochenende keinen Dienst. „Wir würden gerne den nächsten Dreier nachlegen“, sagt Sascha Gerber.

Der TuS Altrip musste am vergangenen Wochenende eine 1:2-Auswärtsniederlage beim Aufstiegsaspiranten TSG Jockgrim einstecken. Die Trendkurve des kommenden Obersülzer Gegners zeigt derzeit nach unten. Aus den letzten fünf Spielen holte der TuS nur einen einzigen Punkt. Im Hinspiel trennten sich beide Teams auf dem Kunstrasen am Sülzer Tor mit einem 1:1. Ein Ergebnis, mit dem die SVO-Akteure diesmal auch sicher leben könnten. Es steht ja schon fest: Auf einen direkten Abstiegsplatz können die SVO-Kicker nicht mehr fallen.