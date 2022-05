Beim ersten Spiel der Aufstiegs-Relegationsrunde in die Fußball-Bezirksliga zwischen dem SV Obersülzen und TuS Mechtersheim II war die Stimmung unter den meisten der 350 Zuschauer nur bis zum Ende der Anfangsphase gut. Dann wich die Euphorie einer Trauerstimmung. 0:4 unterlagen die Obersülzener.

Nach einem Doppelschlag der Mechtersheimer Zwillingsbrüder Mert und Kaan Özkaya Mitte der ersten Hälfte zur 2:0-Gästeführung fühlte man sich wie auf einer Beerdigung. Dabei sollte Rauch in den SVO-Farben Gelb und Schwarz den Gästen aus Römerberg verdeutlichen, wer Herr auf dem Gelände ist. Selbstbewusst durften die Obersülzener auch sein. Mit nur einem Punkt Rückstand zu Meister SG Edigheim beendeten sie die Saison in der A-Klasse Rhein-Pfalz. Entsprechend selbstbewusst agierten sie nach dem Anpfiff. Eine Führung wäre möglich gewesen, denn in den ersten 20 Minuten sorgten zwei Freistöße aus zentraler Position für Gefahr. Diese schoss Florian Limpert jedoch zu unplatziert. „Da hätten wir auf jeden Fall mehr draus machen müssen“, kritisierte SVO-Trainer Sascha Gerber.

Die Bestrafung folgte prompt. Zunächst traf Mert Özkaya nach einer Flanke von Maximilian Krüger zum 0:1 (21.) Drei Minuten später standen nach einem Mechtersheimer Pass in die Mitte plötzlich Krüger und Kaan Özkaya frei vor Obersülzens Schlussmann Tim Neumeister. Krüger schob den Ball rechts zu Özkaya und dieser ihn dann mühelos zum 0:2 ins Netz.

Nun kontrollierten die bis dahin zunächst nur auf Fehler lauernden Gäste das Spiel. Obersülzener Offensivbemühungen wurden im Keim erstickt. Das lag an einer Mechtersheimer Maßnahme. Die Gäste boten eine Mannschaft auf, die sich auch aus Akteuren des Oberligakaders zusammensetzte. Mit den Özkaya-Brüdern, Marvin Benefo, Maximilian Krüger und Robin Muth standen fünf Akteure in der Anfangsformation, die jeweils in mindestens 22 Oberligaspielen zum Einsatz kamen. Mit Mert Özkaya und Muth auch zwei der drei erfolgreichsten Torschützen. Gegen diese Erfahrung in einer vier Klassen höheren Liga hatten die Obersülzener zum Unmut einiger ihrer Anhänger nach dem Rückstand nichts mehr entgegenzusetzen.

In der zweiten Hälfte taten die Mechtersheimer nicht mehr als nötig und kamen trotzdem r zu zwei weiteren Treffern. Dass sich ihr Torwart Manuel Grimm wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff bei einer Abwehraktion so schwer verletzte, dass er ausgewechselt wurde, belastete die Gäste kein bisschen. Nazmi Seymann wurde auch kein einziges Mal geprüft.

Vor 0:3 durch Mert Özkaya bediente Kaan seinen Zwillingsbruder mit einem Kurzpass (65.). Das 0:4 erzielte mit Albert Jungblut ein weiterer Gästespieler, der Erfahrung aus der Oberliga mitbringt, acht Minuten danach mit einem Weitschuss. In der Schlussphase vergaben die Mechtersheimer noch zwei gute Torchancen. Bei der ersten traf der ein halbe Stunde vor Schluss eingewechselte Zhivko Kurtev nach Vorlage von Mert Özkaya den linken Außenpfosten (89.), anschließend feuerte Kaan Özkaya noch den Ball ans Außennetz (90.).

Der SVO trug die deutliche Niederlage mit Fassung.

Im zweiten Spiel der Relegationsrunde empfängt der FC Bavaria Wörth, Mittwoch, 19 Uhr, den SV Obersülzen. „Wir wollen diese Saison in Wörth auf jeden Fall anständig zu Ende bringen. Leider wird dabei voraussichtlich mein Sohn Dominic fehlen, da er sich heute verletzt hat“, meinte Sascha Gerber.

So spielten sie

SV Obersülzen: Neumeister - Gaschott, Steck, Brand (80. Sohns), Knickel - Sachse, Dominic Gerber (74. Gütermann), Florian Limpert (86. Aßmus), Sebastian Limpert - Gerber, Weber (65. Neumes)

TuS Mechtersheim II: Grimm (52. Seyman) - Gaub (79. Izgec), Klicic, Krüger - Benefo, Kaan Özkaya, Zein, Weigel - Muth (61. Kurtev), Mert Özkaya, Jungblut (76. Wiesbach)

Tore: 0:1 Mert Özkaya (21.), 0:2, 0:3 Kaan Özkaya (24., 65.), 0:4 Jungblut (73.) - Gelbe Karten: Dominic Gerber - Klicic - Beste Spieler: Florian Limpert - Krüger, Kaan Özkaya, Mert Özkaya - Zuschauer: 350 - Schiedsrichter: Ullmer (Gabsheim)